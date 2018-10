Nations League: Frankreich dreht Schlager gegen Deutschland

In Saudi Arabien kam es zum (vermutlich teuer eingekauften) Duell der Erzrivalen Brasilien und Argentinien. Durch ein Tor von Miranda in der Schlussminute setzten sich die Brasilianer beim Test mit 1:0 durch.

Schon am Montagabend gewann Spanien gegen England fast alle Statistiken: 73:27 Prozent Ballbesitz, 24:5 Schüsse, 12:0 Ecken – beinahe in allen Belangen hatte die Furia Roja – wie die spanische Nationalmannschaft genannt wird – gegen die „Three Lions“ die Nase vorn. Das Endergebnis ist bekannt. 3:2 gewannen die Engländer in Sevilla, wo sie bereits zur Halbzeit mit 3:0 geführt hatten. Raheem Sterling (16., 38.) und Marcus Rashford (30.) hatten die Tore erzielt. Nach einem Treffer von „Joker“ Paco Alcacer (58.) und viel spanischem Druck wurde es noch einmal spannend. Ein Elfmeter wurde den Spaniern verwehrt, erst in Minute 97 gelang Abwehrchef Ramos das 2:3.

Erstmals seit 38 Partien und mehr als 15 Jahren setzte es für Spanien in einem Pflichtspiel vor eigenem Publikum eine Pleite. Trotz der schmerzlichen Niederlage führen die Spanier die Gruppe 4 der Liga A der Nations League mit sechs Punkten an. England wahrte mit vier Zählern seine Chance auf den Gruppensieg, aber selbst der Abstieg ist in der Spitzengruppe noch drin.