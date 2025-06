Nations League live: Generationenduell im großen Finale

Beschwingt von einem Neun-Tore-Festival nimmt das spanische Team in München das Nations-League-Finale gegen Portugal in Angriff. Nach dem 5:4-Erfolg gegen Frankreich wurde die Elf um die Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams in der spanischen Presse bejubelt. „Spanien ist ein Symphonieorchester unter der Leitung von Pedri und mit zwei hervorragenden Geigern: Nico und Lamine, der Mozart des Fußballs“, schrieb die Zeitung Sport.