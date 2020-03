Nations League: Das sind die Gegner des ÖFB-Teams

Beim 44. Ordentlichen UEFA-Kongress in Amsterdam waren Präsident Leo Windtner, Generalsekretär Thomas Hollerer und Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer. Zur Auslosung der Nations League am Abend reisten noch Geschäftsführer Bernhard Neuhold sowie Teamchef Franco Foda an. „Das Besondere an der Nations League ist, dass sich alle Gruppengegner auf Augenhöhe befinden. Wir alle werden das gleiche Ziel verfolgen: in die Liga A aufzusteigen“, erklärte Foda.

Die Nations League wurde geschaffen, um unbedeutende Vorbereitungsspiele zu ersetzen. So haben in diesem Monat noch 16 Nationalteams die Chance, sich vier EM-Tickets zu sichern. Bei der WM werden dies weit weniger sein.