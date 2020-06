Müde Beine, aufgeweckte Zukunftshoffnungen

Fiel nach dem starken Island-Spiel in Tschechien etwas zurück, weil er mit der passiven Spielweise Probleme hatte. Der Stoke-Legionär stellte aber alte Eskapaden ab und sich in den Dienst der Mannschaft. "Langsam setzt er sein Talent auch wieder auf dem Platz um. Das Engagement in England dürfte ihm guttun. Er ist viel reifer geworden", sagt Koller.

Andere konnten sich nicht wie erhofft ins Szene setzen. Andreas Weimann lief auch im zwölften Länderspiel einem Tor und einer Hochform nach. "Man muss mit jungen Spielern Geduld haben. Gelingen ihm einmal schöne Akzente oder Tore, so ist auch das Selbstvertrauen wieder da", sagt Koller über den Aston-Villa-Legionär, der am Dienstag im offensiven Mittelfeld seine Schnelligkeit kaum ausspielen konnte. Bremen-Spieler Zlatko Junuzovic hatte in Olmütz auch nicht seinen besten Tag, er hat aber seine Fähigkeiten im Team oftmals unter Beweis gestellt.

Für die Spieler begann nach dem Match in Tschechien die Urlaubszeit. "Schön, dass sie mit einem Sieg gut gelaunt Ferien machen können", freute sich Koller.

Die KURIER-Noten für die Teamspieler