Nationalteam gewinnt Testspiel gegen Hartberg

Die Nationalmannschaft hat am Dienstagabend ein Testspiel auf einem Kunstrasenplatz in Hartberg gegen den Erste-Liga-Club TSV Hartberg mit 4:0 (1:0) gewonnen. Die Treffer in der zweimal 30 Minuten dauernden Partie erzielten vor rund 1.000 Zuschauern Maierhofer (8.), Hosiner (35.), Junuzovic (43.) und Royer (51.).



Marc Janko wurde wegen Adduktorenproblemen nicht eingesetzt, Ekrem Dag wurde wegen seines Meisterschaftsspiels am Montag mit Besiktas Istanbul geschont. Robert Almer stand in der 2. Hälfte bei Hartberg im Tor.



Die Partie fand auf künstlichem Grün statt, weil die zwei EM-Qualifikationspartien am Freitag in Aserbaidschan und am Dienstag in Kasachstan ebenfalls jeweils auf Kunstrasen über die Bühne gehen.



Aufstellung Österreich, 1. Hälfte: Grünwald - Klein, Prödl, Dragovic, Fuchs - Scharner, Baumgartlinger - Arnautovic, Ivanschitz, Alaba - Maierhofer

2. Hälfte: Siebenhandl - Kulovits, Margreitter, Scharner, Ortlechner - Kavlak - Trimmel, Arnautovic, Junuzovic, Royer - Hosiner