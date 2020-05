Nationalteam: Die Tormann-Suche

Der junge Rapidler Lukas Königshofer ist bei entsprechenden Leistungen im Rapid-Tor mangels hochkarätiger Alternativen eine Option auf das Einserleiberl im Nationalteam.



Wen hat Teamchef Marcel Koller noch, den er ins Tor stellen kann?



Beim bisher letzten Länderspiel in der Ukraine, wo es beim Debüt von Koller eine 1:2-Niederlage gab, stand Robert Almer zwischen den Pfosten – und machte seine Sache recht gut. Allerdings: Der 27-Jährige sitzt derzeit nach einem überstandenen Mittelhandbruch beim deutschen Zweitliga-Klub Fortuna Düsseldorf nur auf der Bank. Wohl zu wenig für einen Anspruch auf ein Einserleiberl im Nationalteam.



Pascal Grünwald stand zuvor gegen die Türkei, in Aserbaidschan und in Kasachstan im Tor. Der Austria-Goalie ist aber nach seiner Schulterluxation im nächsten halben Jahr kein Thema.



Das ist dafür der wieder fitte Sturm-Tormann Christian Gratzei, der vor seiner Meniskusoperation beim 2:6 in Deutschland keine Figur gemacht hat. Gratzei meldete sich beim Meister für das Frühjahr fit.



Apropos Deutschland: Die Einbürgerung von Ried-Tormann Thomas Gebauer steht kurz bevor. Der 29-Jährige wäre auch für das Nationalteam spielberechtigt. Allerdings: Topleistungen lässt Gebauer oft haarsträubende Fehler folgen.



Heinz Lindner, der U-21- Teamtormann, bleibt ebenso ein Thema. Vorausgesetzt, der 21-Jährige setzt sich bei der Austria gegen den Kroaten Ivan Kardum durch.