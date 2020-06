Nationalteam: Deutschland ist im Hinterkopf

Selbstverständlich ist der Fokus auf das nächste Testspiel gegen Rumänien (5. Juni in Innsbruck) gerichtet. Und natürlich sind es noch mehr als drei Monate und ein weiteres Vorbereitungsmatch ( Türkei am 15. August) bis zum Anpfiff der WM-Qualifikation.



Aber es gibt niemanden rund um das österreichische Nationalteam, der nicht schon jetzt das Prestigeduell mit Deutschland zum Auftakt der Quali (11. September) im Hinterkopf hat. "Alles was wir jetzt im Training machen, wird uns dann im Herbst gegen Deutschland nützen", weiß auch Teamkapitän Marc Janko.



Der Österreichische Fußballbund startete bereits am Freitag den offiziellen Vorverkauf für das Länderspiel gegen Deutschland. 47.000 Tickets werden aufgelegt, ein Zehntel davon erhalten deutsche Fans. Für österreichische Anhänger gibt es die Deutschland-Eintrittskarten vorerst nur als Zweier-Abo im Kombi-Pack.