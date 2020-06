Der unbekannte Arnautovic

Um die Intensität der Vorbereitung steuern zu können, werden die Spieler zur Blutabnahme gebeten. Richard Eggenhofer, der seit Beginn der Ära Koller als Teamarzt dabei ist, ermittelt dabei den Kreatinkinase-Wert. „Der CK-Wert ist ein Indikator für die Beanspruchung der Muskulatur. Ist er zu hoch, können Verletzungen entstehen“, erklärte Eggenhofer.

Während Marko Arnautovic in Stegersbach ist, wurde in Bremen sein neuer Trainer vorgestellt. Robin Dutt sagte über ihn und Elia, die suspendiert waren: „Ich kenne die beiden nicht.“ Geschäftsführer Eichin meinte: „Sie sind Mitglieder des Teams und haben noch Verträge. Wir werden uns unterhalten.“

Auch Andreas Weimann ist im Teamcamp. In England berichtete der Daily Mirror, dass Newcastle, Sunderland und Norwich am 21-jährigen Stürmer von Aston Villa interessiert seien. Dort hat der Wiener einen Vertrag bis 2014, der Klub will ihn mit aufgebesserter Gage länger binden. „Andi wird weiter in der Premier League spielen, wir wissen nur noch nicht, bei welchem Klub“, wurde sein Berater Rob Groener zitiert.