Napoli, PSG oder Liverpool? Ein Topklub wird enttäuscht sein

Der KURIER gibt den Überblick über die Ausgangslage in den acht Gruppen:

- Gruppe A: Atlético Madrid und Dortmund sind durch. Die Spanier müssen allerdings am Dienstag in Brügge gewinnen, um aus eigener Kraft Gruppensieger zu werden. Die Belgier sind fix Dritter und spielen im Frühjahr in der Europa League weiter.

- Gruppe B: Barcelona steht als Erster fest, Tottenham und Inter spielen Dienstag im Fernduell um Platz 2. Den Londonern würde in Katalonien ein Punkt reichen, wenn die Mailänder zu Hause gegen Eindhoven nicht gewinnen.

- Gruppe C: Spannung pur ist in den Dienstag-Duellen Liverpool gegen Napoli und RS Belgrad – Paris SG garantiert. Der Premier-League-Erste muss gewinnen. Ein 1:0 würde reichen, bei einem Auswärtstor des Serie-A-Zweiten wäre ein Erfolg mit einem Tor Differenz zu wenig. PSG ist mit einem Sieg in Serbien fix weiter. Ein Remis könnte zu wenig sein. Kommen alle drei Klubs auf neun Punkte, entscheidet das Resultat in England über den zweiten Aufsteiger neben Gruppensieger FC Liverpool.