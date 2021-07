Namen der Fans auf Wiener-Neustadt-Trikots

Der SC Wr. Neustadt will in der Saison 2014/15 mit einem einzigartigen Trikot aufwarten. Gemeinsam mit Ausrüster Puma entwirft der Fußball-Bundesligist eine Spielbekleidung, auf der Namen abgedruckt sind. Wie die Neustädter vermeldeten, können SCWN-Mitglieder nun ihren Namen auf das Trikot drucken lassen. Die Vergabe der 100 noch freien Plätze startet Mittwoch (9:00 Uhr) in der Geschäftsstelle.

Um hundert Euro ergibt sich die Gelegenheit, sich auf allen Feldspieler-Heim-Trikots der nächstjährigen Saison eintragen zu lassen. Darüber hinaus gibt es ein Trikot in der passenden Größe dieser limitierten Erstauflage.