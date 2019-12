Nächster Sieg für Gerhard Struber in England

Patrick Schmidt ist am Samstag hauptverantwortlich für den dritten Sieg von Gerhard Struber als Trainer des englischen Fußball-Zweitligisten Barnsley gewesen. Der 21-jährige Stürmer fixierte nach seiner Einwechslung in der 84. Minute in der Nachspielzeit mit dem 2:1 den Auswärtssieg von Barnsley bei Millwall. Für den zu Saisonbeginn von der Admira gekommenen Schmidt war es der zweite Ligatreffer.

Barnsley gab durch den vierten Saisonsieg die „Rote Laterne“ der League Championship an Wigan ab, liegt als 22. aber weiter auf einem Abstiegsplatz. Wigan und auch Stoke City liegen einen Zähler hinter der Struber-Truppe, der nur noch ein Zähler auf den ersten Nichtabstiegsrang fehlt. Im Tor von Barnsley stand wie gewohnt Samuel Sahin-Radlinger.