Nächster Rückschlag für Milan

Der AC Milan hat in der italienischen Serie A den nächsten Rückschlag einstecken müssen. Nach einer frühen Roten Karte gegen Torhüter Christian Abbiati (6.) verlor Milan am Sonntag das Heimspiel gegen den FC Parma mit 2:4. Für die in der Tabelle außerhalb der Top Zehn zu findenden "Rossoneri" war es bewerbübergreifend die vierte Niederlage in Serie.

Zwar hatten die Mailänder einen 0:2-Rückstand nach zwei Treffern von Parma-Star Antonio Cassano (9./Elfmeter, 51.) durch Adil Rami (56.) und Mario Balotelli (76./Elfmeter) noch wettgemacht, doch dann besiegelten Amauri (78.) und Jonathan Biabiary (95.) den K.o. der Hausherren.