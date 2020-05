Nachwuchsteams unter Zugzwang

Andreas Herzog ist wieder in Schottland. Als Teamchef der Unter-21-Nationalmannschaft kehrt er dorthin zurück, wo er eine seiner größten Enttäuschungen seiner bisherigen Trainerkarriere erlebte.



Vor etwas mehr als einem Jahr musste Österreich nach einer 1:2-Niederlage gegen die Schotten ihre Träume von der U-21-EM begraben. Die Auslosung hat die beiden Mannschaften auch diesmal in eine Gruppe geführt (Montag, 20:30 Uhr)- mit Bulgarien, Luxemburg und den Niederlanden. Gegen Letztere setzte es zuletzt eine unglückliche, weil völlig unverdiente 0:1-Niederlage. Das Goldtor erzielte ausgerechnet Austria-Stürmer Nacer Barazite.



Österreichs Unter-19-Team trifft am Montag (19 Uhr) in Amstetten auf Dänemark, das zuletzt Malta mit 4:0 klar besiegt hat. Die Österreicher sind in der EM-Qualifikation unter Zugzwang nach dem 0:0 gegen Albanien.



Diese Partie hatte zwar alles, einzig die Tore fehlten. Das Unentschieden bringt beide Teams auf dem Weg in die Elite-Runde nicht entscheidend weiter.



Während Dänemark mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel bereits fix durch ist, braucht Österreich gegen die Dänen am letzten Spieltag noch einen Punkt, sollte Albanien gegen Malta gewinnen. All diese Rechenspiele hätte man sich aber ersparen können.