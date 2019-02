Nachwuchs schwächelt: Bleibt Deutschland eine Tormann-Nation?

„Gut, aber noch nicht weltklasse“

Der DFB will deshalb reagieren. „Wir müssen es schaffen, unseren Nachwuchs so gut zu machen, dass kein Weg an ihm vorbeiführt“, sagt Marc Ziegler, DFB-Torwart-Koordinator, der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist eine Verbundaufgabe, sie betrifft Klubs, Verband, Ausbildung und natürlich die Jungs selbst.“ Das Potenzial der Generation nach ter Stegen, der bei der WM 2022 in Katar 30 Jahre alt sein wird, bewertet Ziegler, früher unter anderem BVB-Profi, als „gut, aber noch nicht weltklasse“. Vor einigen Jahren drängten noch zahlreiche Talente in Liga eins.

Die größten Hoffnungsträger der unter 23 Jahre alten Keeper sind derzeit die Junioren-Nationaltorhüter Alexander Nübel (22) vom kriselnden FC Schalke 04 und der Mainz-Profi Florian Müller (21). Nübel sorgte für Schlagzeilen, weil er den etablierten Ralf Fährmann Anfang 2019 verdrängte. Viele erinnerte das an Neuer, der einst auf Schalke als junger Spieler den Routinier Frank Rost auf die Bank verwies. Zudem ist Nübel, Spitzname „Mini-Manu“, mit 1,93 Meter genauso groß wie der Weltmeister von 2014 und gilt ebenfalls als ein feiner Fußballer, der das Spiel mitgestalten kann.

Mainz-Keeper Müller kam sogar schon in der Vorsaison zum Einsatz, als er auch von der Verletzungsanfälligkeit von Ex-Teamgoalie René Adler (34) profitierte. Weitere aktuelle Junioren-Nationaltorhüter heißen etwa: Jan-Christoph Bartels (20, 1. FC Köln) und Markus Schubert (20, Dynamo Dresden).