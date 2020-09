Nach Versammlung der Serie A: Napolis Präsident Corona-positiv

Einen Tag nach seiner Teilnahme an einem Treffen der Klub-Bosse der italienischen Serie A ist Napolis Klub-Boss Aurelio De Laurentiis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der italienische Erstligist am Donnerstag mit, ohne weitere Details zu nennen. Der 71-jährige De Laurentiis wurde am Mittwoch getestet und erhielt das Ergebnis am Donnerstag.