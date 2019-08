Nach umstrittener Aussage: IG Referee fordert Sedlacek-Rücktritt

Wenn das nicht klare Worte sind: "Ein Schiedsrichterchef, der derartige Äußerung öffentlich trifft, ist für die Verwaltung von Schiedrichterangelegenheiten ungeeignet und rückrittsreif". Einen Tag nach den umstrittenen Aussagen im Interview mit der Kleinen Zeitung hat Bernhard Brugger von der IG Referee, der Interessensgemeinschaft der österreichischen Fußball-SchiedsrichterInnen, den Vorsitzenden der ÖFB-Schiedsrichterkommission Robert Sedlacek scharf kritisiert.

"Wir empfinden Robert Sedlaceks Aussagen in der 'Kleinen Zeitung' als pauschalen Vorwurf möglicher Korrumpierbarkeit, Parteilichkeit und mangelnden Pflichtbewusstseins von Schiedsrichtern der österreichischen Bundesliga. Er bezichtigt seine Schiedsrichter der bewussten Missachtung von Fußballregeln und Weisungen. Diese würden sogar eine schlechtere Bewertung in Kauf nehmen", heißt es in einer Pressemeldung, die Brugger selbst unterschreibt.

Dem ehemaligen Schiedsrichter würde vor allem sauer aufstoßen, dass Sedlacek weder konkrete Namen nennt, noch sich auf gegenständliche Vorkommnisse bezieht. So würden diese Unterstellungen auf alle Schiedsrichter pauschal zurückfallen. "Ab sofort muss jeder Schiedsrichter Österreichs bei jedem Spiel mit dieser Pauschalverdächtigung seine Tätigkeit ausüben. Sedlaceks Aussagen sind nicht nur unhaltbar, sondern in aller Deutlichkeit zurückzuweisen", heißt es seitens der IG Referee.