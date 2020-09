Nach Spielerstreik: Mainz trennte sich Trainer Beierlorzer

Mainz 05 zog mit der Trennung von Beierlorzer die Konsequenz aus einem Trainingsstreik der Spieler am vergangenen Mittwoch. Die Mainzer Profis hatten aus Protest gegen die Suspendierung von Stürmer Adam Szalai das Training verweigert. Am Samstag verlor das Team in der Bundesliga mit 1:4 zu Hause gegen Aufsteiger VfB Stuttgart.