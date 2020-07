Nach Sensations-Saison: Schopp bleibt Trainer in Hartberg

Cheftrainer Markus Schopp hat seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten TSV Hartberg um ein Jahr verlängert. Das gab der Club am Samstag bekannt. Der 46-Jährige ist seit Sommer 2018 Coach der Steirer, in der abgelaufenen Saison schaffte man erstmals die Qualifikation für den Europacup.

"Meine Mission in Hartberg ist noch nicht beendet. Wir haben verschiedene Bereiche, in denen wir uns verbessern können. Ich freue mich auf eine weitere Saison mit dem Klub in der ersten Bundesliga und die ein oder andere spannende Europa League-Partie", wurde Schopp in einer Klubaussendung zitiert. Der frühere Nationalteamspieler war zuletzt unter anderem auch mit Sturm Graz in Verbindung gebracht worden, der krisengeschüttelte Lokalrivale verpflichtete am Freitag aber Christian Ilzer. Auch über ein mögliches Co-Trainer-Engagement von Schopp in Italien war spekuliert worden.