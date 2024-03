Nach Roter Karte: Der DFB sperrt Sabitzer auch gegen die Bayern

Österreichs Teamspieler Marcel Sabitzer vom deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund wurde nach seiner Roten Karte am Wochenende gegen Werder Bremen für zwei Spiele gesperrt. Das gab das DFB-Sportgericht bekannt.

Damit verpasst der 29-Jährige das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag und den Kracher auswärts bei seinem Ex-Klub Bayern München am 30. März. Sabitzer war am Samstag beim 2:1-Sieg seines BVB wegen groben Foulspiels in der 45. Minute vom Platz gestellt worden.