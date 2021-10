Nach Pokal-Debakel: Bayern feiern Torfestival gegen Union Berlin

In Leverkusen deutete anfangs noch wenig auf einen Erfolg der ohne österreichischen Beitrag angetretenen Wolfsburger hin. Gleich nach der Pause aber waren Lukas Nmecha (48.) und Maximilian Arnold (51.) zur Stelle und brachten den Sieg der Champions-League-Fighter auf den Weg. Zum Schluss hielt Wolfsburg-Torhüter Koen Casteels auch noch einen Elfmeter. Österreichs Meister Salzburg trifft am Dienstag in Wolfsburg auf die Kohfeldt-Truppe.

Siege für Dortmund, Mainz und Freiburg

Dem Liga-Zweiten Dortmund gelang es gegen den 1. FC Köln mit Dejan Ljubicic nicht, sein vor allem in der Offensive liegendes Potenzial abzurufen. Dennoch trafen in Abwesenheit des verletzten Erling Haaland Thorgan Hazard (40.) und Steffen Tigges (64.), der BVB gewann das Heimspiel 2:0. Bei den Kölnern wurde Florian Kainz in der 59. Minute eingewechselt, Louis Schaub in der 80. für Ljubicic.