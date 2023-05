Nach mehr als zehn Jahren in der Serie A: Sampdoria muss absteigen

Sampdoria Genua steht in Italien als erster Absteiger aus der Fußball-Serie-A fest. Der Meister von 1991 verlor am Montag bei Udinese 0:2 und kann die AbstiegsrĂ€nge nicht mehr verlassen. Letztmals spielte der Klub 2011/12 nicht in der höchsten italienischen Liga.

Die Stadt Genua bleibt allerdings mit einem Team im Oberhaus vertreten: CFC Genoa von ÖFB-LegionĂ€r Stefan Ilsanker hatte am Samstag die RĂŒckkehr ins italienische Oberhaus perfekt gemacht.