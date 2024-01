Nach Karriere-Ende: Ex-ÖFB-Star spielt künftig American Football

Der ehemalige Fußballprofi Stefan Ilsanker wird sich künftig im American Football versuchen. Nachdem der 34-Jährige in der Vorwoche seine Karriere für beendet erklärt hatte, heuerte er nun bei den in der Austrian Football League spielenden Salzburg Ducks an. Als großer Football-Fan habe es ihn immer gereizt, neben Flag Football auch einmal Tackle Football zu spielen. "Das war neben meiner Profikarriere natürlich nicht möglich", berichtete Ilsanker.

