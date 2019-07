Nach Jubiläumsspiel: Berliner schwärmten von der Hohen Warte

Mehr Zuschauer als erwartet, weniger Verlusttore als befürchtet – Viertligist Vienna wurde nach dem 1:4 gegen den deutschen Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin von 4.100 Zuschauern mit viel Applaus bedacht. Und die Berliner Gäste schwärmten via Lautsprecher von der Hohen Warte: „Wir hätten nicht gedacht, dass es in Europa noch so eine schöne Naturarena gibt.“