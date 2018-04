Nach 1:2 in München: Bayern steht vor Champions-League-Aus

Ronaldos Serie ging zu Ende

Dieser Aderlass sollte sich in der 57. Minute bemerkbar machen. Alabas Ersatzmann Rafinha fabrizierte einen katastrophalen Fehlpass, Lucas Vazquez schickte Asensio und der zur Pause für Isco gekommene Offensivspieler lupfte den Ball locker an Bayern-Tormann Sven Ulreich vorbei ins Netz.

In der Folge kämpften die Gastgeber verzweifelt, aber glücklos um den Ausgleich. Ribery fand in der 59. und 63. Minute in Navas seinen Meister, in der 67. Minute behinderten sich Müller und Lewandowski knapp vor dem leeren Tor gegenseitig und in der 88. Minute schupfte Lewandowski den Ball neben das Tor.

Die einzige echte Einschussmöglichkeit, die Real vergab, war jene in der 76. Minute, als der kurz zuvor eingetauschte Karim Benzema gegen Ulreich den Kürzeren zog. Sein Sturmpartner Cristiano Ronaldo trat mit Ausnahme eines wegen Hands zurecht aberkannten Tores nicht in Erscheinung und blieb damit erstmals in dieser Champions-League-Saison ohne Treffer.

Dennoch darf der Portugiese weiter darauf hoffen, mit Real zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren die Königsklasse zu gewinnen. Für die Bayern hingegen scheint der erste Titel in der Eliteliga seit 2013 weit entfernt.