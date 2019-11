Mourinho nach CL-Sieg: "Ich liebe intelligente Ballbuben"

Startrainer Jose Mourinho hat sich nach dem 4:2-Heimsieg von Tottenham Hotspur in der Champions League gegen Olympiakos Piräus per Handschlag und mit einer Umarmung bedankt - allerdings nicht beim Torschützen Harry Kane, sondern bei einem Ballbuben. „Ich liebe intelligente Ballbuben, wie ich auch einer war“, betonte Mourinho im Gespräch mit BT Sport nach dem Match.

0:2 lag Tottenham unter Trainer Mourinho am Dienstagabend bereits zurück. Schon nur nach einer halben Stunde wechselte Mourinho den in dieser Saison noch nicht in seiner Bestform agierenden Christian Eriksen ein. Nach einem späten Treffer von Dele Alli (45.+1) ging es schließlich mit einem 1:2 Rückstand in die Pause.

Zu Beginn der 2. Halbzeit tauchte plötzlich ein Junge an der Seitenlinie auf. Blitzschnell warf er in der 50. Minute den Ball zurück zum Einwurf, worauf Harry Kane Sekunden später den Ausgleich erzielte. Mourinho ging zu dem Jungen und bedankte sich bei ihm per Handschlag und Umarmung.