Moniz: "Unser Spiel war eine Katastrophe"

Mit hängenden Köpfen verließen die Salzburger Spieler den Rasen der Red-Bull-Arena – begleitet von einem Pfeifkonzert der letzten Getreuen auf den Tribünen. Auch in den Stadionkatakomben war die Niedergeschlagenheit nach dem 0:4 gegen Metalist Charkiw in den Gesichtern deutlich zu sehen.



"Nach so einem Spiel ist es schwer, irgendetwas zu analysieren. Uns hat in jeder Aktion ein Meter gefehlt, das gibt mir ein bisschen zu denken"“, meinte Stefan Hierländer, der gegen Taison völlig überfordert war.



Auch Simon Cziommer, der im defensiven Mittelfeld fehl am Platz war, übte Selbstkritik: "Wir haben uns bei den Toren einfach ausspielen lassen. Es ist ganz schwach, was wir uns als ganzes Team im Defensivverhalten geleistet haben."



Trainer Moniz, der mit seiner Personalwahl das Debakel ermöglicht hatte, blieb die Erkenntnis: "Unser Spiel war eine Katastrophe. Aber ich muss die Mannschaft jetzt trotzdem aufbauen."