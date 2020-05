Moniz: "Mattersburg ist stärker"

Ricardo Moniz gilt nicht als Wuchtelakrobat. Deshalb überraschen die Aussagen des Salzburger Trainers vor dem ersten Europa-League-Gruppenspiel bei Paris St.-Germain am Donnerstag. " Mattersburg ist stärker", antwortete Moniz in einer Pressekonferenz auf die Frage, ob PSG bisher der stärkste Gegner in dieser Saison sei.



Der Niederländer lieferte gleich eine Begründung: Die Mattersburger haben 100 % aus ihren Möglichkeit herausgeholt, die Pariser können dies noch nicht.