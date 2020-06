Moniz bewertet die Double-Chance mit 50:50

Das erste Teilstück auf dem Weg zum Double haben die Salzburger am Sonntag erledigt – mit einem 5:1 in Wr. Neustadt wurde der Meistertitel endgültig fixiert.

Das zwei Teilstück steht am Sonntag auf dem Programm: das Cup-Finale im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Titelverteidiger Ried (16 Uhr, live ORFeins).

8000 Karten wurden für das Spiel bisher verkauft, 15.000 Zuschauer werden erwartet. Aus Salzburg und aus Ried kommt je ein Fan-Sonderzug nach Wien.

"Das Double wäre wichtig für den ganzen Verein", sagt Salzburg-Trainer Ricardo Moniz, der die Chancen auf den Cupsieg mit "50:50" bewertet. Sein Kontrahent, Ried-Interimstrainer Gerhard Schweitzer, sieht das etwas anders: "Im Vorjahr waren wir gegen Austria Lustenau der Favorit. Dieses Mal sind wir die Außenseiter."

Beim Cup-Finale gibt es eine Abschiedsvorstellung: Schiedsrichter Einwaller leitet sein letztes Spiel.

Neuigkeiten gibt es auch zum leidigen Thema Cup-Finalort. Noch im Sommer wird sich ÖFB-Generaldirektor Alfred Ludwig auf Österreich-Tournee begeben, um endlich den idealen Finalort zu finden, in dem das Spiel zumindest in den nächsten fünf Jahren stattfinden wird. Gesucht wird eine Stadt, die das Spiel zum Event macht. Als Vorbild dient das deutsche Pokal-Finale in Berlin.