Liverpool-Legende Jamie Carragher hat Stürmerstar Mohamed Salah nach dessen Wutrede gegen den Klub und Trainer Arne Slot scharf kritisiert. „Was er nach dem Spiel getan hat, war eine Schande“, sagte der TV-Experte beim britischen Sender Sky. Carragher: Salah wollte "maximalen Schaden anrichten" „Einige Leute haben das als emotionalen Ausbruch dargestellt. Ich glaube nicht, dass es das war. Ich glaube, wenn Mo Salah in der Mixed Zone Halt macht, was er in acht Jahren bei Liverpool viermal getan hat, dann ist das mit ihm und seinem Agenten abgesprochen, um maximalen Schaden anzurichten.“

Salah hatte beim 3:3 der krisengebeutelten Reds in der Premier League am vergangenen Wochenende bei Leeds United zum dritten Mal hintereinander nicht in der Startelf gestanden und wurde auch nicht eingewechselt. Nach der Partie erhob er schwere Vorwürfe. "Fans und Trainer fühlen sich am Boden zerstört" Der Ägypter steht wegen der aufsehenerregenden Wutrede nicht im Kader des englischen Meisters für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand am Dienstagabend. In seinen Aussagen hatte der 33-Jährige sogar nebenbei schon erwähnt, dass er nun sicher wieder Kritik von Carragher einstecken müsse.