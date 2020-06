Mit Sympathie gegen die Macht des Geldes

Eine graue Maus probt den Aufstand: Sieben Runden vor Ende der französischen Meisterschaft erklomm der HSC Montpellier die Spitze der Ligue 1 – und nun, im 93. Jahr der Klubgeschichte, soll auch der erste Liga-Titel her.

" Montpellier hat den Lauf eines Champions", lobt L’Équipe. In Zahlen bedeutet das: In den letzten fünf Runden wurde vier Mal gewonnen und ein Remis geholt – Torbilanz: 7:2. In der letzten Runde gilt es am heutigen Sonntag, ab 21 Uhr bei Fixabsteiger Auxerre zu bestehen. Ein Punkt würde genügen, selbst eine Niederlage könnte reichen, wenn Verfolger Paris Saint-Germain bei Mittelständler Lorient nicht siegt – immerhin trennen drei Punkte die beiden Klubs, die zwar die gleiche Tordifferenz haben (+33), doch PSG hat mehr Treffer erzielt (73:40 gegen 66:33).

Nicht nur die Fans des Hérault Sport Club, auch etliche Konkurrenten drücken den Kickern in den dunkelblau-orangen Trikots im Fernduell mit den ungeliebten Hauptstädtern die Daumen. "Es wäre schön, wenn Montpellier den Titel holt, damit bewiesen wird, dass Geld im Fußball nicht alles ist", sagt etwa David Sauget, der Außenverteidiger des FC Sochaux.



Bislang geht die Rechnung auf: Paris Saint-Germain, der seit vergangenem Sommer dank katarischer Finanzkraft schier endlos reiche Klub aus der Metropole, hechelt trotz Transferausgaben von 100 Millionen Euro den Südfranzosen atemlos hinterher.

Ein Erfolgsbringer ist Younès Belhanda: "Er ist magisch, ein Künstler", schrieb L’Équipe über Montpelliers Nummer zehn. Der 22-jährige Spielmacher ist marokkanischer Teamspieler – wurde aber in Avignon geboren und ist deswegen Doppelstaatsbürger.