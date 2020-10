Mit 58 verstorben: Frankreich trauert um Ex-Nationalkeeper

Martini hütete bei der EM-Endrunde 1992 in Schweden das Tor der französischen Auswahl mit dem heutigen Nationaltrainer Didier Deschamps. Das Aus kam damals in der Vorrunde. Nach seinem Karriereende gehörte Martini beim Gewinn des EM-Titels 2000 als Torwarttrainer zum Stab der Mannschaft, ebenso 2006 beim Erreichen des WM-Finales in Deutschland.