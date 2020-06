Mirko Slomka soll HSV-Abstieg verhindern

Der 46-jährige Deutsche freut sich sehr auf seine neue Aufgabe. "Der HSV ist ein großartiger Verein, auch mit einer tollen Mannschaft. Wir sind uns alle einig, dass der HSV eigentlich in Deutschland unter die Top 5 gehören sollte", sagte Slomka. Derzeit rangieren die Hamburger nach 21 Spielen mit 16 Punkten nur vor Eintracht Braunschweig auf Rang 17 und damit einem Abstiegsplatz. Auf den ersten Nichtabstiegsplatz fehlen dem HSV, der zuletzt siebenmal in Folge verlor, allerdings nur drei Punkte. "Jetzt gilt es, einen guten Auftakt zu haben", betonte Slomka.

Der HSV-Vorstandsvorsitzende Carl Jarchow betonte, dass die Verhandlungen mit Slomka, der erst Ende Dezember bei Hannover 96 beurlaubt worden war, erst am Tag vorher begonnen hätten. Nach der 2:4-Niederlage am Samstag bei Schlusslicht Braunschweig hatte sich der Club von Van Marwijk getrennt gehabt. Slomkas Vertrag wäre auch für die zweite Liga gültig. "Es wäre natürlich blauäugig, wenn man den Blick auf die Tabelle richtet, nicht an die 2. Liga zu denken. Aber ich gehe davon aus, dass wir in der Klasse bleiben", ist Slomka optimistisch.