Milan in Sorge um Cassano

Die letzte Chance auf weitere Millionen in der Eliteliga hat Dortmund im Retourmatch gegen Olympiakos. Mit nur einem Punkt rangiert Deutschlands Meister hinter Arsenal (sieben Zähler), Olympique Marseille (sechs) und Olympiakos Piräus (drei) auf dem letzten Rang.



Nur ein Sieg über die Griechen kann das vorzeitige Aus verhindern. "Gegen Piräus werden wir beweisen, dass der BVB es auch in Europa kann." Verteidiger Subotic spricht gar vom "bis dato wichtigsten Saisonspiel".



Leverkusen liegt zwar nach dem 1:0-Sieg in Freiburg in der Bundesliga hinter den Dortmundern, in der Königsklasse aber auf Achtelfinal-Kurs. Michael Ballack will nach seinem Nasenbeinbruch in Valencia dabei sein, und zwar mit einer Karbon-Spezialmaske.



Mitnehmen wollen die Deutschen, die das Heimspiel nach schwachem Start noch drehen konnten, einen Punkt. "Dieses Achtelfinale wollen wir uns nicht mehr nehmen lassen", sagt Lars Bender.