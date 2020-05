Milan entführt ein Remis aus Barcelona

Milan erwischte einen Blitzstart und punktete durch ein Last-Minute-Tor. Für beide Treffer waren Brasilianer verantwortlich. Für das 1:0 sorgte mit Pato der Freund von Barbara Berlusconi, der Tochter von Italiens Ministerpräsident und Milan-Boss Silvio. Das 2:2 köpfelte Thiago Silva in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Dazwischen dominierte Barcelona das Spiel.



Trotzdem war es nicht bloß Zufall, dass der Titelverteidiger einen „brutalen Start“ (Zitat von der Barcelona-Homepage) in die Champions League erlebte. Schon beim Ligaspiel in San Sebastian verspielte Barcelona eine 2:0-Führung.



Beide Klubs haben nach dem Duell je einen Verletzten. Barcelona muss vier Wochen auf Andres Iniesta verzichten, weil sich der Weltmeister kurz vor der Pause einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zuzog. Milan bangt um Kevin Prince Boateng. Der Teamspieler Ghanas musste mit muskulären Problemen vom Platz.