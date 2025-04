Natürlich. Wir kennen das System. Ein Externer hätte vielleicht mehr Zeit gebraucht. Es hilft dir in jedem Bereich, auch im sozialen. Jürgen ist auch ständig mit Zweiercoach Christoph Wurm in Kontakt.

Ich habe schon als Spieler viel geredet und bin in manchen Situationen der Lautere. Wobei auch der Jürgen schon sehr laut sein kann. Wir haben aber eine gute Balance. Und der Uwe war einzigartig, war in der Tierwelt bestens bewandert. Er war einfach ein Unikat.

Im Oktober verkündete Andreas Schicker, dass er nach Hoffenheim wechselt. Wann war Ihnen klar, dass Ihre Stunde kommt?

Ich kann nur für mich sprechen. Wer Chris (Ilzer, Anm.) kennt, weiß, dass er alles hundertprozentig macht. Da kam ich nie auf die Idee, dass wir aufrücken.

Welche Trainer haben Sie besonders beeindruckt?

Für mich gibt es kein Schwarz-Weiß. Also nicht, was jetzt Sturm Graz betrifft (lacht). Ich meinte, was die Trainer betrifft. Ich bewundere viele Trainer, wie Ancelotti oder Klopp, aber in Wirklichkeit muss jeder für sich den richtigen Weg finden.

Haben Sie als Trainer einen besonderen Traum?

Nein, ich habe auch als Spieler nichts geplant. Und als Trainer ist das noch viel schwieriger. Ich werde sehen, wo mich mein Weg hinführt, planbar ist gar nichts.

Reizt es Sie, selber noch auf dem Platz zu stehen, schließlich sind Sie erst 37?

Ich habe damals bei der Austria unter Peter Stöger aufgrund meiner Knieverletzung nicht mehr jedes Training mitgemacht. So war mein Weg vorgezeichnet.

In Graz gibt es ein Lokal, das von 9. bis 11. Mai schon zur Meisterfeier einlädt. Was sagen Sie dazu?

Naja, ich freue mich, dass es in Graz solche Optimisten gibt, was Sturm betrifft. Aber es ist dennoch extrem eng alles. Es kann noch so viel passieren, jedes Match ist für uns ein Endspiel.