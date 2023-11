Mesut Özils Vater hofft vor Türkei-Match auf Versöhnung mit dem DFB

Bevor die deutsche Nationalmannschaft am 21. November ein Freundschaftsspiel gegen die ÖFB-Elf im Wiener Ernst-Happel-Stadion bestreitet, geht es am 18. November (20.45 Uhr/RTL) in Berlin gegen die Türkei.

Der Deutsche Fußballbund rechnet nach derzeitigem Stand nicht mit einem Besuch des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan im Olympiastadion. „Dem DFB ist nicht bekannt, dass er das Spiel besuchen wird“, hieß es vonseiten des Verbandes.

Im Lichte des Aufeinandertreffens mit dem türkischen Nationalteam rückt auch eine andere Figur wieder ins Licht: der frühere deutsche Nationalspieler und Weltmeister Mesut Özil, der 2018 seinen Rückzug aus dem Nationalteam und heuer seinen Rücktritt als Profifußballer bekanntgab.