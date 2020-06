Messi läuft schon wieder rund

Die Sporttageszeitungen in Barcelona sind wieder beruhigt. "Messi trainiert schon wieder mit der Mannschaft", titelte El mundo deportivo und stellte ein Video auf die Homepage, weil gestern die ersten 15 Minuten des Trainings für Medien zugänglich waren. Die Zeitung schreibt, dass sich der 25-jährige Argentinier komplett erholt hat, vom Schlag auf den Fuß, den er am Montag abbekommen hat. Er könnte am Samstag in Tanger gegen Raja Casablanca antreten. Das ist das zweite Vorbereitungsspiel dieser Saison. Das erste – und damit die Premiere von Guardiolas Nachfolger Tito Vilanova auf der Bank – hat Messi wegen der Verletzung verpasst.

Und diese Tatsache stößt den Verantwortlichen des Hamburger SV noch immer sauer auf.