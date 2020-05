Mendes will Salzburg verlassen

Die Verjüngungswelle bei Meister Salzburg wird weitergehen. Die letzten Neuzugänge, der 20-jährige Nigerianer Yusuf Otubanjo und der 16-jährige Norweger Zymer Bytyqi waren mit Sicherheit nicht die letzten jungen Spieler, die verpflichtet worden sind. Die Routiniers haben in Salzburg hingegen einen schweren Stand. David Mendes da Silva geht freiwillig.

"Ich habe schon im vergangenen Sommer die Entscheidung getroffen, dass ich Red Bull verlassen werde. Nach drei Jahren in Salzburg suche ich nach einer neuen Herausforderung im Ausland", sagte der 30-jährige Salzburg-Kapitän einem niederländischen Internet-Medium. Der Vertrag von Mendes läuft noch bis Sommer, zuletzt stand der extrem verletzungsanfällige Mittelfeldspieler am 18. August in der Salzburger Startelf