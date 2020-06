Meister mit Liverpool: Auch am Tag danach war Klopp gerührt

Jürgen Klopp ist auch am Tag nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft mit Liverpool immer noch überwältigt. „Es bedeutet mir alles. Es ist irre, es ist riesig. Seit letztem Jahr habe ich gewartet, dass wir diesen Titel gewinnen. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so groß anfühlt“, sagte der 53-Jährige in einer virtuellen Pressekonferenz.