"Meileinstein eines Monsters": Nun jagt Ronaldo den Torrekord

Mit den Länderspieltoren 100 und 101 hat Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo am Dienstagabend einen weiteren Meilenstein in einer an Superlativen ohnehin nicht armen Karriere erreicht. "Jetzt gehe ich auf den Rekord. Schritt für Schritt", kündigte der 35-Jährige an. Die Bestmarke des Iraners Ali Daei ist nur noch 8 Tore entfernt, er sei davon aber "nicht besessen", versicherte Ronaldo.

"Ich denke, die Rekorde kommen von selbst", betonte der Mann von Juventus Turin, der zum Nations-League-Auftakt am Samstag (4:1 gegen Kroatien) mit einer Zehenentzündung noch gefehlt hatte und nun beim 2:0 in Schweden wieder als Torgarant schlechthin auftrat. Per Freistoß gelang ihm erst das 100., später noch das 101. Tor im Nationalteam. Für Ronaldos Teamkollegen Bruno Fernandes war das keine Überraschung. "Er hat gestern im Training sechs oder sieben Freistöße wie diesen versenkt, heute war es exakt wieder so. Es ist irrsinnig gut, Cristiano in der Mannschaft zu haben", erklärte der Mittelfeldakteur.