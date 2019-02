Maximilian Wöber bleibt auch im zweiten Spiel in Spanien ungeschlagen

Ever Banega sah in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte. Der von Ajax Amsterdam gekommene Wöber agierte wie auch schon bei seinem ersten Einsatz - dem 5:0-Heimsieg gegen Levante am 26. Jänner - links in der Dreierkette. Vor dem 0:2 (63.) verlor er das entscheidende Kopfballduell mit Charles. Fabian Orellana hatte Eibar schon in der 22. Minute in Führung geschossen.

Für Sevilla war es der erste Sieg nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen. Wöber und Co. sind mit 37 Punkten Vierter, der Rückstand auf den Dritten Atletico Madrid konnte auf sieben Zähler verringert werden.