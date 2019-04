Max Wöber wird am Donnerstag operiert. Der Sevilla-Verteidiger hatte sich am Wochenende gegen Valencia am Knie verletzt, der befürchtete Worst Case ist aber nicht eingetreten.

Dem Verteidiger steht lediglich eine Meniskus-OP bevor und eine Pause von einem bis maximal zwei Monaten. Anfang Mai wird klar sein, ob der Ex-Rapidler diese Saison noch sein Comeback geben können wird.

" Sevilla ist sehr professionell und begleitet den gesamten Heilungsprozess. Ich bin zuversichtlich, dass er bald wieder voll fit ist. Es ist möglich, dass sich die Teilnahme an der U-21-EM ausgeht", berichtet Wöbers niederländischer Spielerberater Revien Kanhai. "Aber diese Entscheidung wird erst in ein paar Woche gemeinsam von Max, Sevilla und dem ÖFB gefällt werden."

Wöber hat noch zehn Wochen Zeit, um für die Spiele unter U-21-Teamchef Gregoritsch in Italien fit zu werden.