Verteidiger wohl weg: Schmerzhafter Abgang bei Meister Sturm

Lange wurde verhandelt, der englische Zweitligist Derby County hat das Angebot mehrmals nachgebessert - nun dürfte Max Johnston auf der Insel landen. Nach langen Verhandlungen steht der Abschied des schottischen Verteidigers laut Sky-Informationen bevor.

Johnston soll für ein Gesamtpaket von etwa 4 Millionen Euro nach England wechseln. Die fixe Ablösesumme beläuft sich auf etwa 2,5 Millionen Euro, zusätzlich gibt es 1,5 Millionen Euro Boni. Weiters löste der Meister den Vertrag von Stürmer Bryan Teixeira auf, der Pole Szymon Włodarczyk wechselt leihweise zu Excelsior Rotterdam in die niederländische Eredivisie.