Mattersburgs erster Saisonsieg

Wenn einander Wr. Neustädter und Mattersburger Kicker begegnen, ist immer ein bisserl was los.



Am 4. Dezember krachten in Wr. Neustadt Naumoski und Gastgeber-Zeugwart Ertl aufeinander, der Mattersburger wurde wegen Tätlichkeit (angeblich war ein Faustschlag im Spiel) nachträglich drei Spiele gesperrt.



Am 16. Juli erzielte Siebenhandl in Mattersburg das erste Saison-Tor in der laufenden Bundesliga-Saison und war für einige Minuten Führender der Schützenliste. Und das als Tormann. Die Niederösterreicher siegten mit 2:1.



Dieses Mal nahmen die Burgenländer Revanche, gewannen 2:1 und feierten den ersten Saisonsieg. Wr. Neustadt hingegen bleibt in dieser Saison zuhause noch ohne Sieg.



Aller Anfang war unansehnlich. In der ersten halben Stunde verzeichneten die Statistiker keinen einzigen Schuss aufs Tor.