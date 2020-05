Mattersburg verliert das Kellerduell

Die Mattersburger haben die rote Laterne, aber die hat ihnen nicht Kapfenberg umgehängt, sondern Schiedsrichter Lechner samt Anhang. Die Vorentscheidung war, dass der Wiener Schiedsrichter eine Viertelstunde vor Schluss Mörz wegen Fouls die Rote Karte zeigte. Wobei die Attacke des Mattersburger Kapitäns nicht extrem hart gewesen war.



Und nur wenige Minuten später zeigte Lechners Assistent Fellinger eine klare Abseitsstellung von Ordos nach Freistoß von Sencar nicht an. Der Kapfenberger Wechselspieler verlängerte per Kopf am tollpatschig heraus laufenden Mattersburg-Tormann Schartner vorbei.



Es war eine bittere Niederlage für die Mattersburger, weil sie die Partie bis zum Ausschluss dominiert hatten. So parierte vor der Pause Tormann Wolf einen Kopfball von Bürger.