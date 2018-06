Marokko bewirbt sich nun um WM-Endrunde 2030

Nachdem Marokko bei der Vergabe um die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 leer ausgegangen ist, bewerben sich die Nordafrikaner nun um die Endrunde 2030. Dies gab Sportminister Rachid Talbi Alami am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP bekannt. Marokko hat sich bisher fünfmal erfolglos um die Organisation einer WM beworben.

Das Königreich unterlag für das Turnier in acht Jahren bei der Abstimmung beim FIFA-Kongress in Moskau am Mittwoch gegenüber der gemeinsamen Kandidatur der USA, Mexiko und Kanada. In Afrika fand bisher nur einmal eine Weltmeisterschaft statt. Südafrika war Gastgeber 2010.