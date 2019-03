Markus Rogan wird Mentalcoach für Israels Fußball-Nationalteam

Der nächste Österreicher ist Teil des Betreuerstabs im israelischen Nationalteam. Nach Teamchef Andreas Herzog, dem technischen Direktor Willibald Ruttensteiner und Tormanntrainer Klaus Lindenberger stößt nun auch Markus Rogan zu den Israelis. Der 36-jährige ehemalige Weltklasse-Schwimmer wird als Mentalcoach mit den Spielern arbeiten.

Israel ist am kommenden Sonntag (in Haifa) und am 10. Oktober Österreichs Gegner im Kampf um ein Ticket bei der Europameisterschaft 2020.

34 Medaillen

Rogan holte 2004 in Athen zwei Olympische Silbermedaillen (100 m und 200 m Rücken), zudem gewann er neun Medaillen bei Weltmeisterschaften und 23 bei Europameisterschaften. Damit ist er der mit Abstand erfolgreichste österreichische Schwimmer.