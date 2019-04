Marko Arnautovic: 30 Jahre und kein bisschen leise

Die 30er-Party von Marko Arnautovic am Freitag wird eher nicht exzessiv ausfallen, immerhin ist der Stürmer am Samstag in der Premier League gefordert: West Ham empfängt Leicester City (16 Uhr). Zeit seiner Karriere ließ Arnautovic aber nicht immer nur Taten sprechen, ein ums andere Mal sorgte der ÖFB-Teamspieler mit seinen Aussagen für Aufsehen. Eine unvollständige Auswahl:

"Sobald etwas gut geht, bin ich der Gott von Österreich und Weltklasse. Aber sobald ich ein Feuerzeug auf den Boden fallen lasse, und die Medien sehen das, dann reden gleich alle von einer Explosion."

+++

"Wenn man einen Fußballer den Ball weg nimmt, dann ist das wie ein Tod." (nach seiner Suspendierung bei Werder Bremen)

+++

"Bei mir wird oft genug eine Ameise aus einem Elefanten gemacht."