Mario Gomez scheidet die Geister

Neben dem vollen Dutzend in der Champions League füllt Gomez auch die Tore in der Bundesliga. 25 Treffer bedeuten die Führung in der Torschützenliste. Die Belohnung für eine dermaßen hohe Effektivität: Der Vertrag mit Gomez wurde vom FC Bayern erst kürzlich bis 2016 verlängert.



Wie er zu seinen Erfolgserlebnissen kommt, ist eigentlich egal. Ihm sowieso. Sein Kommentar nach dem Spiel gegen Real Madrid dokumentiert die vom Instinkt geprägte Zielstrebigkeit des Mannes mit der einprägsamen Rückennummer 33: "Ich bin einfach blind durchgelaufen, weil ich mir dachte, der wird jetzt reinkommen. Ich weiß gar nicht, mit welchem Körperteil ich den reingemacht habe."



An Selbstüberschätzung leidet Gomez auch nicht. Obwohl er Barcelonas Lionel Messi (14 Treffer) als Torjäger in der Königsklasse dicht auf den Fersen ist. Er sei nicht so verrückt, sich mit dem Weltfußballer vergleichen zu wollen. Ja, seine sensationell guten Mitspieler seien der Schlüssel zu seiner außergewöhnlichen Quote, meinte der Angreifer einmal über seine Rolle im deutschen Nationalteam. Gomez ist der Verwerter, wenn man so will, der Nutznießer "und ich bin der, der am Ende der Kette steht."