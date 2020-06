Mario Gomez gibt WM-Traum nicht auf

Das Cupfinale in Italien ist das nächste große Ziel von Mario Gomez. Einen Monat hat er noch Zeit, um sich dafür in die erhoffte Topform zu bringen. In der kommenden Woche soll er wieder ins Training einsteigen. Der deutsche Teamspieler sich spätestens in einem Monat wieder in seiner besten Verfassung präsentieren. "Es ist mein großes Ziel, zum Pokalfinale gegen Neapel in Topform zu sein", schrieb der deutsche Profi vom italienischen Erstligisten AC Florenz auf seiner Facebook-Seite. Die Partie gegen den SSC findet am 3. Mai in Rom statt.

Vor knapp zwei Wochen hatte sich Gomez eine Bänderzerrung im Knie zugezogen. "Nach meiner Verletzung befinde ich mich bereits wieder auf einem sehr guten Weg", teilte er mit. In den nächsten Tagen werde er schon wieder mit Ausdauertraining beginnen, "auch wenn ich im Moment ausschließlich Kraftaufbau mache", schrieb Gomez und belegte es mit einem entsprechenden Foto.